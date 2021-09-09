Москва, 9 сентября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Реализация проекта «Северный поток — 2» находится в завершающей стадии и Кремль надеется, что его завершению уже ничто не может помешать, заявил 9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Газопровод «Северный поток — 2»

«Сейчас мы знаем, что уже проект в завершающей стадии, мы надеемся, что уже ничто и никто не сможет помешать вводу этого крупного инфраструктурного объекта в строй», — сказал Песков.

При этом он напомнил, что о планах в разной форме мешать реализации этого проекта постоянно заявляли в Вашингтоне, Киеве и Варшаве.

«А что касается вот этих предупреждений украинцев всем европейцам о том, что это чрезвычайно опасный проект и так далее, на фоне, наверно, нынешних цен на газ, нынешней катастрофической ситуации с заполненностью подземных газовых хранилищ, наверно, вряд ли кто-то готов прислушиваться к этим воплям», — отметил пресс-секретарь президента России.

Как сообщало ИА REGNUM, морской газопровод «Северный поток — 2» проложен от компрессорной станции «Славянская» в Ленинградской области РФ до балтийского побережья Германии. Укладка первой нитки газопровода уже завершена, монтаж второй нитки должен быть завершен в сентябре текущего года.