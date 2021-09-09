Ташкент, , 16:44 — REGNUM В рамках реализации стратегии действий по развитию Узбекистана в 2017—2021 годах принято около 300 законов, более 4000 указов и постановлений президента.

Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая 9 сентября на Х съезде Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП), которая сегодня утвердила его кандидатом на предстоящих в октябре выборах главы государства.

«За короткое время в Узбекистане не осталось ни одной сферы и отрасли, города и района, села и махалли, куда не пришло бы дыхание обновления», — сказал президент.