Киев, , 16:47 — REGNUM Депутаты Верховной рады Украины Николай Тищенко и Гео Лерос, которые сегодня, 9 сентября, подрались у парламентской трибуны, могут быть отстранены от заседаний парламента.

Рада Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом на брифинге журналистам сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Арахамия сослался на норму регламента о запрете участвовать в пяти пленарных заседаниях из-за нарушения депутатской этики и поведения.

«Это не касается фамилий. Если бы я дрался, я бы так же применил такое правило против себя… Когда все будут понимать, что это — правило, и оно незыблемо, тогда они будут думать перед тем, как что-то делать», — заявил глава фракции «СН».

Политик выразил мнение, что если не создать механизм предупреждения таких событий, то в нынешней Раде «будут драться через день».

Напомним, что депутаты Тищенко и Лерос подрались из-за обличений по делу «вагнеровцев». В частности, Лерос обвинил президента Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака в срыве спецоперации спецслужб по задержанию наемников ЧВК «Вагнер», причём почему-то сделал это в ходе отчета о работе «Укрзализныци».