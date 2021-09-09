Киев, 9 сентября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Депутаты Верховной рады Украины Николай Тищенко и Гео Лерос, которые сегодня, 9 сентября, подрались у парламентской трибуны, могут быть отстранены от заседаний парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Рада

Об этом на брифинге журналистам сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Арахамия сослался на норму регламента о запрете участвовать в пяти пленарных заседаниях из-за нарушения депутатской этики и поведения.

«Это не касается фамилий. Если бы я дрался, я бы так же применил такое правило против себя… Когда все будут понимать, что это — правило, и оно незыблемо, тогда они будут думать перед тем, как что-то делать», — заявил глава фракции «СН».

Политик выразил мнение, что если не создать механизм предупреждения таких событий, то в нынешней Раде «будут драться через день».

Напомним, что депутаты Тищенко и Лерос подрались из-за обличений по делу «вагнеровцев». В частности, Лерос обвинил президента Зеленского и главы его офиса Андрея Ермакав срыве спецоперации спецслужб по задержанию наемников ЧВК «Вагнер», причём почему-то сделал это в ходе отчета о работе «Укрзализныци».