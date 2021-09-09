Челябинск, 9 сентября, 2021, 16:43 — ИА Регнум. В Челябинской области сотрудницу полиции подозревают в коррупции. Об этом пишут СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

По данным издания «Первое областное», силовики считают, что 53-летняя гражданка получила взятку. Задержали её сотрудники ФСБ, а также управления собственной безопасности областного главка МВД.

В само полицейском главке пояснили журналистам, что если вина дамы подтвердится, то её уволят. Также наказание ожидает и её непосредственных руководителей.