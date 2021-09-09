* запрещённая в России организация

Москва, 9 сентября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. «Артподготовка» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) внесена в единый федеральный список террористических организаций 9 сентября, сообщили в ФСБ.

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Это решение принято на основании вердикта Второго Западного окружного военного суда от 18 июня 2020 г., вступившего в силу 7 июня 2021 г.

Напомним, в октябре 2017 г. Красноярский краевой суд признал «Артподготовку» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), созданную Вячеславом Мальцевым, экстремистской.

Мальцеву ФСБ заочно предъявила обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности. Он был арестован судом — также заочно.