Мурманск, 9 сентября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Новый резидент АЗРФ, получивший регистрацию в Мурманской области, намерен создать базу обеспечения для обслуживания шельфовых Арктических проектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Мурманской области.

Gazprom.ru Буровая на шельфе

«Это еще один крупный проект, который будет реализован с государственной поддержкой. Инвестиции более 2 миллиардов 300 миллионов рублей, будет создано 91 новое рабочее место. Руководство компании планирует реализовать проект до октября 2023 года и выйти на мощность 1 миллион тонн грузов», — пояснила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

Всего от Мурманской области зарегистрировано 67 резидентов АЗ РФ, которые инвестируют в регион более 90 миллиардов рублей и создадут более 2400 рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в России статус резидентов АЗРФ получили 196 компаний, заявивших об инвестициях в 270,31 млрд. руб. Согласно проектам резидентов будет создано 8868 рабочих мест.