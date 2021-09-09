Волгоград, 9 сентября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Участники группы, подозреваемые в мошенничестве в сфере кредитования, задержаны в Волгограде. Злоумышленники предлагали клиентам «выгодные» кредиты, за которые нужно было заплатить комиссию, сообщили ИА REGNUM 9 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Idea.ru Задержание преступника

По версии следствия, с марта по июль 2021 года злоумышленники открыли в Ворошиловском районе Волгограда кредитную компанию, схожую по названию с одним из российских банков. У злоумышленников был доступ к базе кредитных брокеров, они обзванивали жителей города, которым банки отказали в кредите, и сообщали о «пересмотре» решения. Аферисты предлагали всем клиентам 1,5 млн рублей под 6,9% годовых, для получения денег необходимо было лишь оплатить 50 тысяч рублей комиссии.

«Согласившиеся граждане выплачивали требуемую сумму и подписывали с фирмой договор, после чего их отправляли в банковские отделения для получения средств. При этом злоумышленники не выдавали клиентам на руки никаких документов. Получив отказ в банках, обманутые граждане возвращались в офис за объяснениями и требовали вернуть комиссионный сбор. Однако фигуранты различными способами затягивали возврат средств», — уточнила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По предварительным данным, услугами аферистов воспользовались более 100 человек, ущерб которым превысил 2,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело, задержаны семь подозреваемых, в том числе в офисах компании в Курске и Воронеже. Проведено шесть обысков, три человека заключены под сражу.