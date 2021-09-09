Банду кредитных мошенников задержали в Волгограде
Волгоград, 9 сентября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Участники группы, подозреваемые в мошенничестве в сфере кредитования, задержаны в Волгограде. Злоумышленники предлагали клиентам «выгодные» кредиты, за которые нужно было заплатить комиссию, сообщили ИА REGNUM 9 сентября в пресс-службе регионального УМВД.
По версии следствия, с марта по июль 2021 года злоумышленники открыли в Ворошиловском районе Волгограда кредитную компанию, схожую по названию с одним из российских банков. У злоумышленников был доступ к базе кредитных брокеров, они обзванивали жителей города, которым банки отказали в кредите, и сообщали о «пересмотре» решения. Аферисты предлагали всем клиентам 1,5 млн рублей под 6,9% годовых, для получения денег необходимо было лишь оплатить 50 тысяч рублей комиссии.
По предварительным данным, услугами аферистов воспользовались более 100 человек, ущерб которым превысил 2,5 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело, задержаны семь подозреваемых, в том числе в офисах компании в Курске и Воронеже. Проведено шесть обысков, три человека заключены под сражу.