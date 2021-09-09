Москва, , 16:33 — REGNUM Последние действия, предпринятые США в Афганистане, можно оценивать как провал, за которым последует пусть и не реальный, но, как минимум, имиджевый ущерб, заявил 9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

США Афганистан

Такое заявление Песков сделал в эфире «Первого канала».

«Если говорить о том, что произошло в Афганистане, вряд ли это можно назвать успехом, точнее, это можно назвать провалом. С другой стороны, это не первый провал, который пережили американцы, и, очевидно, что, с точки зрения прагматичного подхода к интересам самих Соединенных Штатов, наверное, ущерб не столь велик, скорее это имиджевый ущерб», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, через 20 лет после вторжения США и их союзников в Афганистан власть в стране вновь перешла в руки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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