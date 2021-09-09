Москва, 9 сентября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. На западе Москвы в детском саду, входящем в ГБОУ центр образования «Москва — 98» №1953, осы покусали детей и воспитателя. Как сообщил 9 сентября Telegram-канал Mash, от укусов насекомых пострадали шесть воспитанников и преподаватель.

Tolstova Olga В детском саду

Отмечается, что осы появились неожиданно, жалили детей в незащищённые места — в лица и руки, потом забрались под одежду. Авторы поста уточнили, что в дошкольном учреждении боятся того, что осы могли попасть внутрь здания.

В департаменте образования и науки города Москвы ИА REGNUM уточнили, что образовательная организация, в которой произошел описанный случай, находится в ведении департамента спорта Москвы.

На момент публикации данной новости в депспорта на официальный запрос ИА REGNUM о происшествии не ответили. Нет информации ни о состоянии детей, ни о том, кто несёт ответственность за случившееся.