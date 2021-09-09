Киев, 9 сентября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Причиной нашествия медуз на украинском побережье Азовского моря стало строительство Керченского моста и другие действия России, заявил на совещании 9 сентября глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух.

Медузы

Чиновник уточнил, что Россия для полива забирает воду из рек, и это, по его словам, тоже влияет на ситуацию с медузами, поскольку «соленость Азовского моря возрастает».

«В результате строительства Керченского моста был нарушен природный ландшафт Черного моря, что и стало поводом для «миграции» медуз к Азову… Именно из-за действий России медузы атаковали побережье Азовского моря и в этом курортном сезоне фактически разогнали отдыхающих», — цитирует губернатора УНИАН.

В завершение Старух предложил посчитать ущерб от провального курортного сезона, выставить счет России и судиться, но не уточнил, кто это будет делать и какой суд может рассмотреть такой иск.

ИА REGNUM напоминает, что украинские курорты Азовского моря, из которых наиболее известны Бердянск и Кирилловка, в этом году атаковали медузы. Медуз было настолько много, что зачастую несколько дней подряд отдыхающие не могли купаться.