Санкт-Петербург, 9 сентября, 2021, 17:08 — ИА Регнум. На Средне-Невском судостроительном заводе (входит в состав ОСК) в четверг, 9 сентября, в ходе торжественной церемонии провели закладку нового корабля противоминной обороны (ПМО) проекта 12 700 («Александрит»). Проект разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (входит в ОСК).

Snsz.ru Корабль ПМО проекта «Александрит», построенный ранее на СНСЗ

Как сообщили в пресс-службе предприятия, корабль ПМО «Афанасий Иванников» станет девятым кораблем проекта 12 700, заложенным на Средне-Невском судостроительном заводе. Он назван в честь Героя Советского Союза капитан-лейтенанта Афанасия Ивановича Иванникова, командовавшего в годы Великой Отечественной войны тральщиком «Т-115» 6-го дивизиона тральщиков бригады траления охраны водного района Печенгской военно-морской базы Северного флота.

Корабли проекта 12 700 относятся к новому поколению минно-тральных сил. Для борьбы с минами они могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты, не входя в опасную зону.

Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии, масса которого значительно ниже по сравнению с металлическим, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен.