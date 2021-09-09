Подгорица, 9 сентября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Минздрав, Клинический центр Черногории и Институт общественного здравоохранения представят 10 сентября новые эпидемиологические меры.

tasnimnews.com Эпидемия коронавируса

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На очередной пресс-конференции, которая состоится 10 сентября в 10:00 в Институте общественного здоровья, представители указанных учреждений проанализируют текущую эпидемиологическую ситуацию в стране, вызванную пандемией коронавируса, и представят новые меры.

В Черногории за последние сутки от ковида умерли шесть пациентов, а также было выявлено 533 новых случая заражения.

Число активных случаев коронавируса в стране составляет 7806.