Мурманск, 9 сентября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил президента РФ Владимира Путина за присвоение Мончегорску звания «Город трудовой доблести».

Https://vk.com/chibis.andrey Мончегорск в годы Великой Отечественной войны

«Для нас было важнейшей задачей отдать дань памяти мончегорцам за их самоотверженный труд в годы ВОВ. И я благодарю президента и партию «Единая Россия», которые поддержали нашу инициативу, и более 63 тысяч жителей, голосовавших за присвоение почетного звания городу металлургов. Это наша общая победа!», — написал глава региона на своей странице «Вконтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин объявил о присвоении звания «Город трудовой доблести» 12 российским городам.