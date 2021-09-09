Липецк, 9 сентября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Семи сотрудникам ООО «Усманский завод промышленного машиностроения» (Липецкая область) в 2019—2020 годах более двух месяцев не выплачивали зарплату. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Https://pixabay.com Деньги

Председатель СК России Александр Бастрыкин 8 сентября в режиме видео-конференц-связи провел прием граждан по вопросам, связанным с невыплатой заработной платы. Тогда к ему обратились с жалобой сотрудники завода.

В ходе приёма выяснилось, что производство находится в Липецкой области, а управление осуществляется в Воронежской области.

Заслушав отчет о проведенных мероприятиях, Бастрыкин поручил провести служебные проверки в отношении заместителя руководителя контрольно-следственного отдела СУ СК России по Липецкой области, руководителя СО по городу Усмань СУ СК России и следователя следственного отдела.