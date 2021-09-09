Архангельская область, 16 июня, 2011, 18:12 — ИА Регнум. Пути развития алмазодобывающей отрасли на Европейском Севере России обсуждались сегодня в ходе "круглого стала" с участием делегации Совета Федерации ФС РФ, прибывшей в Архангельскую область. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области.

Россия занимает первое место по объему разведанных запасов алмазов. 80 процентов из них залегает на территории Республики Саха (Якутия), остальная часть - в Архангельской области. Кроме того, ведутся геологоразведочные работы по поиску алмазов в Карелии и на Кольском полуострове.

"Город Мирный в Якутии стал центром алмазодобывающей промышленности всего востока страны. Архангельск имеет все перспективы стать такой столицей на Северо-Западе России", - выразил уверенность председатель Комитета Совета Федерации по делам Севера и малочисленных народов Александр Матвеев. На этапе геологоразведки и строительства горно-обогатительных комбинатов налоговая отдача от алмазодобывающих предприятий не так велика. Например, в 2010 году ОАО " Архангельскгеолдобыча " перечислила в областной бюджет около 25 млн рублей. После того, как горно-обогатительные комбинаты начнут работать на полную мощность, эта цифра вырастет в разы. Достаточно сказать, что в 2015 году отчисления ОАО "Архангельскгеолдобыча" в областной бюджет возрастут до 520 млн рублей. ОАО " Севералмаз " выйдет на полную мощность в 2013 году, в результате чего объем горных работ на предприятии вырастет в пять раз.

"Надеемся, что в будущем Россия займет первое место в мире не только по добыче, но и по переработке драгоценных камней, - подвел итог встречи заместитель губернатора Архангельской области Владимир Шишов. - В частности, на северодвинской "Звездочке" готовы увеличить объемы огранки алмазов".