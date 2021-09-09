Воронеж, 9 сентября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Первый кассационный суд в Саратове оставил без удовлетворения представление воронежской прокуратуры об отмене решения о приостановке производства по заявлению об обращении в доход государства имущества экс-замначальника управления ГИБДД Воронежской области и его родителей. Информация содержится в картотеке суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Зимой 2020 года прокуратура обнаружила у семьи Игоря Качкина, тогда занимавшего пост заместителя начальника УГИБДД по Воронежской области, 22 квартиры. Всего же у его семьи в собственности обнаружили 31 объект недвижимости на 63 млн рублей и 21 автомобиль. Надзорное ведомство направило в суд иск о взыскании неподтвержденного законными доходами имущества на сумму 50 млн рублей. Сам Игорь Качкин заявлял, что отношения к недвижимости не имеет и она принадлежит его родителям, которые занимались бизнесом.

В феврале 2021 года Советский райсуд Воронежа приостановил рассмотрение иска в связи со смертью отца Игоря Качкина. Прокуроры обращались в Воронежский областной суд для возобновления дела, но получили отказ.

Как сообщало ИА REGNUM, сам Качкин был задержан в июле 2021 года по подозрению в покушении на дачу взятки, к этому времени он уже был переведен на пост начальника тыла Панинского ОВД. В настоящее время он находится под арестом. В августе Качкина уволили из полиции.