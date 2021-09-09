Москва, 9 сентября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. * * *

С.Г. Нелипович. Русский фронт Первой мировой войны: потери сторон. 1914. М.: Квадрига, 2017

С.Г. Нелипович. Русский фронт Первой мировой войны: потери сторон. 1914. М.: Квадрига, 2017.

С окончания Первой мировой войны прошло более ста лет, однако тема людских потерь противоборствующих сторон на Восточном фронте по сей день остается очень далека от закрытия. Ни в России, ни за рубежом не проводилось таких масштабных и детальных исследований, какие, например, посвящены потерям Советского Союза в Великой Отечественной войне.

В книге «Русский фронт Первой мировой войны: потери сторон. 1914» кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра военной истории России ИРИ РАН Сергей Нелипович предпринял попытку прояснить масштабы людских потерь на Восточном фронте хотя бы за первые пять месяцев Первой мировой. Для решения этой задачи автор много лет работал с большим массивом разнообразных источников: от санитарных рапортов, именных списков потерь и полковых историй до министерских отчетов и документов центральных ведомств, отвечавших за составление общей статистики потерь по вооруженным силам, таких как квартирмейстерское отделение главного армейского командования вооруженных сил Австро-Венгрии. О масштабе этой работы можно судить, например, по тому, что сноски в книге нередко занимают по несколько страниц, испещренных архивными шифрами.

Нелипович выделяет в боевых действиях 1914 года на Восточном фронте три периода: летний, к которому относятся Восточно-Прусская операция и Галицийская битва, октябрьский, включающий в себя Варшавско-Ивангородскую операцию, и наконец «лодзинский», в который помимо собственно Лодзинской операции записаны все боевые действия ноября-декабря.

Поскольку книга имеет справочно-статистический характер, значительную часть ее объема занимают многочисленные и большие таблицы, в которых и собраны потери частей, соединений и объединений. Значительную часть текста также занимают числовые данные, тогда как ход боевых действий приведён конспективно, что призвано скорее дать представление о их масштабе и напряженности, чем показать динамику событий, стратегию и тактику противоборствующих армий.

В завершение работы автор приводит вычисленные им данные о потерях, понесенных войсками России, Германии и Австро-Венгрии на Восточном фронте за 1914 год.

По его оценке, потери русских войск с 1 августа 1914 по 15 января 1915 года (здесь и далее даты по григорианскому календарю — Ф. П.) составили 157,4 тысячи убитыми, 710,8 тысячи пропавшими без вести, 646,2 тысячи ранеными, а всего с не распределенными по категориям — 1,52 миллиона человек; значительная часть пропавших без вести, как это часто бывает, оказалась в плену — в противостоявших России Центральных державах число плененных за 1914 год русских военнослужащих оценивалось в 463,8 тысячи человек.

Урон австро-венгерской армии определен автором в 71,7 тысячи убитых, 359,9 тысячи пропавших без вести и 309,5 тысячи раненых — итого 741,1 тысячи человек с августа 1914 по 10 января 1915 года. Наконец, потери германских войск с 1 августа 1914 по 13 января 1915 года оценены в 256,5 тысячи человек: 48,8 тысячи убитых, 51,1 тысячи пропавших без вести и 156,6 тысячи раненых.

Нелипович приходит к выводу, что система отчетности о потерях не выдержала проверки войной ни в России, ни в Австро-Венгрии, ни в Германии прежде всего из-за неполноты и несвоевременности поступления отчетных документов из войск, хотя структуры, отвечавшие за сведение поступающих данных в общую статистику, тоже оказались не на высоте положения. Соответственно, военные и политические руководители трех держав не имели возможности адекватно оценить масштабы урона, понесенного вооруженными силами, что создавало существенные затруднения в поддержании боеспособности.

В итоге книга Нелиповича представляет собой скрупулезную работу, которая дает представление о масштабе потерь на Восточном фронте в 1914 году. Правда, следует отметить, что автор рассматривает прежде всего боевые потери, хотя в главах, посвященных Восточно-Прусской операции и Галицийской битве, присутствуют и сведения о выбывших из строя по болезни.