Челябинск, 9 сентября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. В минздраве Челябинской области не обсуждают вопрос о том, чтобы лечить непривитых пациентов с COVID-19 за деньги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В минздраве отмечают, что медики поддерживают иммунизацию и всегда призывают пациентов сделать прививку. Тем не менее вакцинация — это добровольное решение каждого человека, подчёркивают в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, главный эпидемиолог региона Елена Кутрова заявила журналистам, что предложила бы лечить не привиты граждан с коронавирусом только за деньги.