Подгорица, 9 сентября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Средняя цена квадратного метра новостройки в Черногории во втором квартале 2021 года (апрель, май и июнь) составила 1 242 евро, сообщает статистическое ведомство Монстат.

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В том же периоде 2020 года цена составляла 1119 евро за квадратный метр. То есть за год цена среднего квадратного метра в новостройке выросла на 123 евро или 11 процентов. Цена сейчас выше по сравнению с тем же кварталом 2019 года, когда средняя площадь квартиры стоила 1206 евро.

В Подгорице год назад средняя стоимость квадратного метра квартиры в новостройке в коммерческих условиях составляла 1153, а сейчас — 1236, что на семь процентов больше. На побережье цена квадратного метра в той же категории выросла с 1229 до 1298 евро, или на пять процентов.