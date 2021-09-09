Мурманск, 9 сентября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. В Мурманской области за последние сутки коронавирус выявили у 141 человека. На лечении находятся 13 866 ковид-пациентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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По данным штаба, основной прирост заболевших приходится на областной центр, Мончегорск и Печенгский округ.

Растет и число летальных исходов — только за последние сутки коронавирус унес жизни девяти человек. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 1907 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России коронавирус выявили у 18 380 человек.