Рига, 9 сентября, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Проверять школьников Латвии на наличие коронавируса станут не раз в неделю, как сейчас, а раз в две недели. Об этом сообщило латвийское гостелевидение LTV со ссылкой на договорённость министра здравоохранения Даниэля Павлютса и министра образования Аниту Муйжниеце.

Pixabay.com Тест

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Сообщается, что благодаря менее частым тестированиям сам процесс будет проходить организованнее: проверяться будет одновременно весь класс, а не 10 школьников, как сейчас. Это облегчит работу лабораторий и образовательных учреждений, а также удешевит проверки.

Предусмотрено также изменить правила таких тестирований: если ребенок или родители не получили от лаборатории результат, школьник, чтобы посещать кружки, может взять справку о негативном тесте прямо из школы.

Ближайшее заседание правительства Латвии должно утвердить это решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 23 августа нынешнего года в учебных заведениях Латвии проходят регулярные бесплатные ковид-тестирования школьников. Практика тестирований показала, что лаборатории не справляются с нагрузками: часто происходит сбой как с проведением тестов, так и с информированием учеников об их результатах.