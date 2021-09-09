Киев, 9 сентября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Кредитный транш от МВФ, который Украина рассчитывает получить в ближайшее время, может составлять около 700 млн долларов или больше, заявил на брифинге 9 сентября глава украинского Нацбанка Кирилл Шевченко.

МВФ

«Учитывая пропуск нескольких траншей, сумма может быть больше, чем $700 млн. Более детально можно будет говорить после дискуссий с фондом в сентябре», — отметил Шевченко.

Он также напомнил, что Рада сегодня же поддержала в первом чтении изменения в закон о Нацбанке, который необходим для продолжение сотрудничества с МВФ.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня в «Слуге народа» заявили, что Украина рассчитывает получить первый за долгое время транш от МВФ в октябре, и перечислили, что Киев для этого должен предпринять.