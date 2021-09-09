Кострома, 9 сентября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Костроме будет присвоено звание «Города трудовой доблести». Об этом 9 сентября на заседании российского организационного комитета «Победа» заявил Владимир Путин.

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Соответствующий Указ будет подписан главой государства в ближайшее время. Новый статус кроме столицы Костромской области получат ещё 11 российских городов: Алдан (Якутия), Бологое (Тверская область), Воркута (Республика Коми), Дзержинск (Нижегородская область), Кемерово, Лысьва (Пермский край), Мончегорск (Мурманская область), Оха (Сахалинская область), Ступино (Московская область), Сызрань (Самарская область) и Чита (Забайкальский край). Во всех городах будут установлены памятные стелы.

Ранее в Костромской области была издана книга про трудовые подвиги костромичей в военные годы. Её составлением занимались сотрудники двух государственных архивов региона. Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» в разные годы были награждены более 70,6 тысяч костромичей, 400 из них проживают в областном центре.