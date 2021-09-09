Подгорица, 9 сентября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2021 года в Черногории было выдано 99 разрешений на строительство, что предусматривает строительство всего 324 единиц жилья (домов и квартир), что является самым низким объемом за последние десять лет, сообщает статистическое ведомство Monstat.

Admkrai.krasnodar.ru Строительство

За тот же период 2020 года были выданы разрешения на строительство и заявки на строительство 973 единиц жилья, а в предыдущие годы это количество обычно составляло от одной тысячи до 1,6 тысячи единиц жилья.

В течение всего 2019 года было одобрено строительство 1580 единиц жилья, в 2018 году — 2339 единиц, в 2017 году — 4439 единиц, в 2016 году — 3005 единиц жилья.