Челябинск, 9 сентября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Лечить от COVID-19 бесплатно нужно только привитых граждан. Такой идеей поделилась с журналистами главный эпидемиолог Челябинской области Елена Кутрова.

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«Я предложила бы нашему руководству лечить бесплатно только привитых, а нет прививки — лечись от короны за деньги. Ты же выбрал это сам!» — цитирует её издание «Первое областное».

Она также добавила, что на лечение одного пациента в стационаре государство тратит 140—600 тыс. рублей. Как сообщало ИА REGNUM, ранее подобные предложения уже звучали на разных уровнях, в том числе и от медиков, работающих в «красных зонах».