Кировск, Ленинградская область, 9 сентября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль организованную Следственным управлением СКР по Ленинградской области проверку по факту появившегося в сети видеоролика, запечатлевшего как 16-летняя школьница поджигает волосы и бороду бездомному мужчине.

Зажигалка

Шокирующую видеозапись девушка опубликовала в соцсети в интернете. На видео она крупным планом снимала как издевается над пожилым мужчиной без определенного места жительства. Школьница подносила зажигалку к его лицу и подпаливала бороду и волосы потерпевшего.

«По данному факту следственным отделом по городу Кировск Следственного управления СК России по Ленинградской области была организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователями изучаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы, сообщили в СУ СКР по Ленобласти.

Следственным органом будет дана оценка как самому этому случаю, так и деятельности органов системы профилактики правонарушений подростков.