Подгорица, 9 сентября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. По предварительным данным черногорского статистического ведомства Monstat, в первом квартале 2021 года было реальное снижение ВВП Черногории составило 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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Было объявлено, что прогнозы международных институтов (МВФ, Всемирного банка и Европейской комиссии) указывают на ожидаемый рост ВВП в текущем году.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года во втором квартале 2021 года наблюдается рост промышленного производства (10,6%) и оборота розничной торговли (22,5%). Туризм значительно восстановился, так что количество прибывших туристов, по предварительным данным, за первые шесть месяцев 2021 года было на 61% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года, а количество ночевок — на 115,5%.

Первоначальные доходы бюджета за первые шесть месяцев 2021 года, по предварительным данным Министерства финансов и социальной защиты населения, были на 1,8% выше запланированного, или на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.