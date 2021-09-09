Москва, 9 сентября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. В каждом регионе России нужно запустить производства товаров народного потребления. Об этом 9 сентября заявил член комитета госсовета Татарии по экономике, инвестициям и предпринимательству Олег Коробченко на IV Столыпин-форуме «Постковидный синдром — экономика по-другому» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Производство детских товаров в Алтайском крае

Параллельно он призвал предприятия малого и среднего бизнеса в России минимум на пять лет полностью освободить от уплаты налогов. По его словам, только так российская продукция широкого потребления сможет конкурировать с китайской внутри страны.

«Мы должны во всех регионах сделать производство простых вещей, товаров, которые мы потребляем: стройматериалы, продукты питания, одежду. Сейчас шурупы, саморезы — 99% китайские, нет своего производства», — сказал Коробченко.