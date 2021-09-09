Екатеринбург, 9 сентября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. В Екатеринбурге начнут подавать тепло в дома уже с 14 сентября, сообщил в Instagram глава города Алексей Орлов.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

В приоритете — детсады, школы и больницы, только потом — жилые дома.

До 22 сентября отопление дадут в Верх-Исетском районе, «частично» в Железнодорожном, Кировском, Ленинском, Октябрьском, Орджоникидзевском, Чкаловском районах, а также в городах Берёзовский и Верхняя Пышма. С 23 сентября теплом обеспечат в Железнодорожный, Ленинский, Кировский и Орджоникидзевский район.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области продлили штормовое предупреждение на 9 и 10 сентября.