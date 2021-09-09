Воркута, Коми, 9 сентября, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Воркуте присвоено звание «Город трудовой доблести». Об этом на заседании организационного комитета «Победа» заявил президент России Владимир Путин.

(сс) Navigator-avia Визитная карточка Воркуты

В число городов, получивших почетное звание, также вошли: Оха, Лысьва, Ступино, Кострома, Сызрань, Мончегорск, Алдан, Бологое, Чита, Дзержинск, Кемерово.

Как сообщало ИА REGNUM, присвоение Воркуте звания «Город трудовой доблести» в сети поддержали более 32 тысяч человек.

Справка:

Почетное звание «Город трудовой доблести» было учреждено главой государства в марте 2020 года. Звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. В 2020 году звание было присвоено 20 городам.