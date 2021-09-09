Ялуторовск, Тюменская область, 9 сентября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. В тюменском городе Ялуторовске появится путепровод через Транссибирскую магистраль. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своём аккаунте в сети «ВКонтакте».

Пресс-служба губернатора Тюменской области Переезд в Ялуторовске

Ялуторовск получит деньги на строительство важного для города объекта в рамках региональной госпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры».

«Сегодня Ялуторовск поделён железной дорогой на две части. Причем в залинейной — проживает треть населения города. Чтобы попасть в центр — в социальные объекты, учреждения дополнительного образования, администрацию — надо проехать через жд переезд. Зачастую приходится ждать, что недопустимо в случае экстренной ситуации, например, для автомобилей скорой помощи и других служб. На объездной дороге есть путепровод, но это крюк в несколько километров», — пояснил трудности горожан глава региона. .

По словам Александра Моора, проект путепровода через Транссиб уже разработан. На него получено положительное заключение государственной экспертизы. Общая протяженность объекта составит свыше 2,1 км. Построить развязку планируется за два года, первые автомобили смогут проехать по ней в 2023 году.