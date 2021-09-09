Москва, , 16:06 — REGNUM США несут полную ответственность за кризис в Афганистане. Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на XIII саммите БРИКС.

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«Нынешний виток кризиса в Афганистане — прямое следствие безответственных попыток навязать извне чужие ценности, стремление строить социально-политической инженерии так называемые «демократические структуры», не учитывая ни исторические, ни национальные особенности других народов, игнорируя традиции, по которым живут в других странах», — заявил Путин.

«Всё это оборачивается лишь дестабилизации и в конечном итоге хаосом, после чего авторы этих экспериментов спешно ретируются, бросив в том числе и своих подопечных на произвол судьбы. Расхлёбывать последствия приходится мировому сообществу», — указал президент.