Рига, 9 сентября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. За месяц стоимость электроэнергии за один мегаватт/час выросла для потребителей Латвии с 90 до 130 евро (с 9 до 13 евроцентов за кВт/ч). Об этом сообщил латвийский телеканал LTV7.

Павел Редин ИА Красная Весна Электроэнергия

Отмечается, что никогда электроэнергия в этой стране не стоила так дорого. Год назад, 8 сентября 2020 года, биржевая цена электричества для Латвии составляла 38,9 евро за мегаватт-час, то есть была в 3,3 раза меньше.

По словам экономиста банка SEB Дайниса Гашпуйтиса, рост цен стал болезненным сюрпризом для всех потребителей электроэнергии страны: «Этот сезон будет довольно неприятным. Платежи за коммунальные услуги вырастут. Это дополнительные издержки для бюджетов домохозяйств».

Он добавил, что рост цен на электроэнергию подтолкнет вверх и общую инфляцию, так как производители и фирмы начнут покрывать издержки за счет потребителей.

Как ранее сообщал портал rus.lsm.lv, стоимость самого электричества в Латвии составляет лишь часть общего счета, который оплачивают потребители. Сумма счета состоит из платы за потребленное электричество, платы за распределение (доставку) электроэнергии государственным сетевым предприятием Sadales tikls, так называемого «зеленого» налога плюс налога на добавленную стоимость в размере 21%.