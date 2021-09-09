Клин, Московская область, 9 сентября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. В подмосковном Клину из-под забора КПО «Алексинскийкарьер» ручьями вытекает фильтрат, сообщила в соцсети Facebook активист-эколог Светлана Долгова.

Канава с фильтратом на «Скоково»

«Того самого, который десятки лет был обычным мусорным полигоном со скандальной репутацией из-за варварской эксплуатации, а намедни лёгким движением руки губернатора МО превратился в комплекс по переработке отходов. Цена вопроса такого ребрендинга тысяч 5, не больше. Стоимость новой вывески на воротах помойки», — отметила защитница природы.

Эколог поделилась сделанным местными жителями видео, на котором активисты рассказывают о том, что обнаружили на Новощаповском поле серьезный разлив фильтрата, который выделяется из тела свалки и течет по полям сельхозназначения в сторону реки Лютинка.

Несмотря на то, что фильтрат в саму реку не попадает остроты проблемы это не снимает. Дело в том, что окружающие свалку почвы в основном состоят из песчаника, поэтому отравленные выделения попадают в грунтовые воды. Местные жители опасаются, что рано или поздно фильтрат попадет в питьевые водозаборы многоэтажных домов и колодцы и скважины частных домовладений.

Напомним, что экологическое противостояние областных властей и жителей Солнечногорского городского округа только лишь свалкой «Алексинский карьер» не ограничивается. Местные природозащитники уже не первый год ведут борьбу с КПО «Поварово».

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