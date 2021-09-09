Джакарта, , 16:04 — REGNUM Индонезия выражает признательность Австралии за помощь в борьбе с пандемией, сообщает Sindonews.

Ретно Марсуди Victor pogadaev

«Вместе мы полны решимости преодолеть пандемию и внести свой вклад в обеспечение безопасности в регионе», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Австралия оказывала Индонезии различную помощь в борьбе с COVID-19. Помощь включала один миллион доз вакцины AstraZeneca, 1000 аппаратов ИВЛ, 700 кислородных концентраторов, 170 кислородных баллонов.

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что Индонезия является одним из важных партнеров Австралии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии заявил, что Австралия направила в страну 15 бронетранспортеров.

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