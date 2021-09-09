Новотроицк, Оренбургская область, 9 сентября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. В Новотроицке Оренбургской области начали сносить заброшенное здание кинотеатра. Об этом сообщает мэрия.

Novotroitsk.orb.ru Снос кинотеатра

Прилегающая к «Экрану» территория сейчас огорожена, подрядная организация приступила к демонтажу здания. Планируется, что до конца сентября объект сравняют с землей и вывезут строительный мусор. Весной 2022 года должны начаться работы по благоустройству территории. Появится зона отдыха с фонтаном, скамейками, современными малыми архитектурными формами, детскими площадками.

Стоит отметить, кинотеатр «Экран» был открыт в Новотроицке 12 апреля 1972 года. Кинотеатр являлся широкоформатным и был рассчитан на 800 посадочных мест. В 1980 году «Экран» отнесли к высшему разряду, а в 1986 году ему было присвоено звание «Образцовое учреждение культуры».

Впоследствии здание продали дочерней структуре ОАО «Уральская Сталь» — ООО «Уралфильм», а затем жителю Екатеринбурга. Здание ветшало и вызывало жалобы со стороны горожан. В конце 2020 года администрация Новотроицка выкупила объект у собственника за 9 млн рублей.