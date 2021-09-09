Варшава, , 16:03 — REGNUM Эксперт по рынку труда из Фонда общественно-экономических инициатив (Польша) Лукаш Комуда в интервью еженедельнику Do Rzeczy сообщил, что согласно данным его организации, в 2020 году жители Польши зарабатывали в средней 43% от средней зарплаты по Евросоюзу.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам аналитика, представитель среднего класса в Польше зарабатывает от 1,5 тысячи до 4,5 тысячи злотых (от 330 евро до 992 евро) после вычета налогов. Комуда указал, что также нужно принимать во внимание, что 40% населения Польши живет в сельской местности, а высшее образование получили лишь почти 26%.

«Догонять среднюю зарплату по ЕС нам будет с каждым годом всё сложнее и сложнее, потому что для роста средней зарплаты в Польше необходима современная экономика, которая создает большую добавленную стоимость. Польша не может оставаться монтажным цехом Европы. Нам необходимы более развитые инновационные сферы экономики, потому что они имеют большую добавленную стоимость. Эти средства, в свою очередь, можно частично перенаправить на повышение зарплат. Это большой вызов для Польши», — заключил эксперт.