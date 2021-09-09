Подгорица, 9 сентября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Черногорская национальная авиакомпания Air Montenegro приостанавливает полеты между Подгорицей и Франкфуртом.

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Такое решение, как указано в посте компании в соцсети Instagram, было принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, новыми мерами, принятыми Германией, и ограничениями на поездки.

«Все пассажиры, которые забронировали билеты, имеют право на возврат», — говорится в сообщении.

Было объявлено, что компания проинформирует общественность о дальнейших решениях.

Линия Подгорица — Франкфурт открылась 15 июля, рейсы выполнялись два раза в неделю.