Москва, 9 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 9 сентября, по состоянию на 15:25 по мск котировки нефти марки Brent подрастают на 0,33%, до $72,84 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В первой половине дня покупки на нефтяных площадках были даже более активными и котировки марки Brent поднимались выше $73 за баррель, но развития волна покупок не получила.

Несмотря на медленное восстановление добычи в Мексиканском заливе данные по запасам нефти от Американского института нефти показали меньшее, чем неделей ранее, и меньшее, чем прогнозировалось, сокращение.

Сегодня ожидается публикация окончательных данных от минэнерго США, которые могут окончательно разочаровать трейдеров.

Кроме того, в отчете прозвучали опасения сокращения спроса на топливо в связи с развитием пандемии, а прогноз цены до конца 2021 года установлен на уровне $71 за баррель.

Сегодня вечером вероятна высокая волатильность на нефтяных торгах в зависимости от того, какими окажутся данные по запасам в США», — пояснил эксперт.

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