Пхеньян, 9 сентября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. В МИД КНДР раскритиковали доклад разведывательного ведомства США о расследовании происхождения COVID-19. Соответствующая информация была опубликована на сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

Флаги США и КНДР

Как отметил директор Департамента международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су, в докладе нет четкого заключения о том, произошла ли утечка вируса из лаборатории или возникла в результате передачи от животного к человеку. Он также подчеркнул, что изучением данного вопроса должно заниматься мировое научное сообщество, а не разведывательное ведомство.

«Расследование происхождение COVID-19 никогда не должно быть политизировано, его надо проводить справедливо и на научной основе», — подчеркнул Чо Чхоль Су.