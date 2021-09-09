Пенза, 9 сентября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. В Пензенскую область поступили два вида вакцин против гриппа — «Ультрикс Квадри» в количестве 71,3 тыс. доз и 264,9 тыс. доз «Совигрипп». Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, в этом году в состав антигриппозной вакцины вошли два новых штамма, которые ранее не циркулировали в популяции.

Eielson.af.mil Вакцинация против гриппа

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Оптимальный срок вакцинации, рекомендуемый ведомством, считается период с сентября по ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса. Привиться от гриппа необходимо минимум 60% взрослым и детей, а также 75% жителям групп риска. При этом рекомендуется прививаться и против коронавируса, только следует учесть, чтобы разница между введением препаратов составляла не меньше месяца.

По клинической картине грипп и ковид трудно разграничить. Это может привести к неправильной тактике лечения до тех пор, пока диагноз лабораторно не подтвержден, что особо опасно для пациентов с сопутствующими заболеваниями.

Всего в Пензенской области планируют привить от гриппа в эпидсезон 803,4 тыс. человек.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенскую область для продолжения прививочной кампании от COVID-19 поступила новая партия вакцины «Спутник V» в количестве 41,4 тыс. доз.

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