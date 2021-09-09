Москва, , 15:57 — REGNUM Уход сил США из Афганистана создал новую угрозу глобальной безопасности в Евразии. Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на XIII саммите БРИКС.

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«Уход американцев и их союзников из Афганистана привёл к возникновению новой кризисной ситуации. Ещё до конца не ясно, как это скажется на региональной и глобальной безопасности, поэтому совершенно справедливо, что наши страны данному вопросу уделяют особое внимание», — заявил Путин.

По его словам, Россия, как и партнёры по БРИКС, последовательно выступают за установление долгожданного мира и стабильности на афганской земле, а жители Афганистана многие десятилетия борются и заслужили право самостоятельно определять то, каким будет их государство

«При этом мы, конечно, не заинтересованы в том, чтобы Афганистан оставался угрозой для окружающих стран, чтобы с афганской территории нам угрожал терроризм, незаконный наркотрафик. Мы заинтересованы в том, чтобы остановить поток миграции. За то, чтобы афганцы могли мирно и достойно жить на своей родине», — подчеркнул он.