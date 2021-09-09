Санкт-Петербург, 9 сентября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. В честь широко отмечаемого в сентябре 2021 года 800-летия святого благоверного князя Александра Невского в Петербурге, в числе прочих памятных мероприятий, 13 сентября состоится запуск брендированного трамвая.

Афанасий Куликов. Александр Невский (фрагмент). 1949

«Это специальный проект издания правительства Петербурга, комитета по печати и взаимодействию со СМИ и «Горэлектротранса». Брендированный трамвай отправится по маршруту №3 и будет ходить до 6 декабря», — сообщили 9 сентября в Смольном.

Трамвай отправится в рейс утром 13 сентября из Музея городского электротранспорта на Среднем проспекте Васильевского острова.

Кроме того, как уже сообщалось, в рамках традиционного шоу «Поющие мосты» в ночь с 11 на 12 сентября в 01:10 Дворцовый мост будет разведен под специальный трек-лист из кантаты «Александр Невский» Сергея Прокофьева.

«На разведенное полотно моста будет выведена лазерная проекция, посвященная жизни великого князя», — пояснили в комитете по печати Петербурга.

Напомним, 12 сентября, в день принесения мощей благоверного князя в Петербурге пройдет божественная литургия в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры, а после нее — крестный ход в лавре. Однако большого праздничного шествия по Невскому проспекту в этом году не будет по эпидемическим соображениям.