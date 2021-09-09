Козельск, Калужская область, 1 ноября, 2018, 11:25 — ИА Регнум. В Калужской области 31 октября 2018 года в 20 часов 25 минут на 2 км автодороги «Козельск-Березичский стеклозавод» автомобиль наехал на идущую по обочине девочку. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в упрвлении ГИБДД по Калужской области, ребенок погиб на месте ДТП.

Фото УГИБДД по Калужской области. Схема места ДТП под Козельском

По предварительным данным, 23-летний водитель, управляя автомашиной ВАЗ 2110 и двигаясь со стороны посёлка Стекольный завод в сторону города Козельска, допустил наезд на девочку 15 лет, идущую навстречу автомобилю по правой обочине дороги. В результате ДТП подросток погиб на месте ДТП.

Напомним, в 2017 году в Калужской области с участием детей и подростков в регионе было совершено 203 ДТП, в результате которых шесть детей погибли, 228 — получили ранения. Остается сложной и ситуация с обеспечением безопасного движения пешеходов. В первую очередь это касается Калуги и Обнинска, а также Боровского, Жуковского, Козельского, Малоярославецкого и Людиновского районов, на территории которых отмечен рост ДТП с участием пешеходов. В 2017 году зарегистрировано 475 наездов на граждан. На пешеходных переходах произошло 201 ДТП.

31 октября 2018 года на территории Калужской области в пяти ДТП 10 человек получили травмы различной степени тяжести. Сотрудниками Госавтоинспекции оформлено 43 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, выявлено 4480 нарушений ПДД, 10 водителей управляли транспортом в состоянии опьянения либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования, 36 водителей управляли транспортом с нечитаемыми государственными регистрационными знаками, 11 водителей нарушили правила перевозки детей, выявлено 66 нарушений Правил дорожного движения пешеходами.