Москва, 9 сентября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Дополнительное заседание Совета Думы состоится 13 сентября. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

Коллаж Ивана Шилова Госдума

«Принято решение 13 сентября провести еще одно дополнительное заседание Совета Думы. В Госдуму поступают законодательные инициативы, над законопроектами работают профильные комитеты. Важно, чтобы проекты законов не накапливались, а сразу началась активная работа», — отметил Володин.

По его убеждению, ни предвыборная кампания, ни отпуска не должны влиять на время рассмотрения законопроектов.

«В случае если законопроект совместного ведения, необходима месячная рассылка в регионы — это значит, что сентябрь будет потрачен не зря. В октябре Госдума сразу, без раскачки приступит к обсуждению, чтобы законы могли быть приняты уже в конце октября, а не в конце года», — сказал спикер Госдумы.

Отметим, это уже третье дополнительное заседание Совета Думы после завершения весенней сессии.

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