Тегеран, 9 сентября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Ракетный удар по позициям курдских группировок в Иракском Курдистане нанесли истребители корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Об этом 9 сентября сообщает агентство Iran International.

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«Несколько самолетов Исламской Республики нанесли ракетный удар по позициям (антииранских) курдских группировок утром в четверг, 9 сентября, на высотах Аланэ, Барбазин, Хельгурд и Хаджи Имран в провинции Эрбиль», — говорится в сообщении.

При этом ранее командующий сухопутными войсками КСИР Мохаммад Пакпур заявил, что Тегеран не потерпит рост активности террористических группировок в Иракском Курдистане и нанесет удар в случае угрозы границам Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт-Раванчи подчеркнул, что ядерное разоружение должно оставаться в повестке дня международного сообщества.