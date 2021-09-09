Москва, 9 сентября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Наряду с пандемией одним из вызовов, с которыми сталкиваются российско-китайские экономические отношения, является дефицит контейнеров в Китае. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября заявил директор научно-образовательного центра проблем модернизации экономических и политических систем Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Вилен Вардапетян. Так он прокомментировал информацию о том, что товарооборот между РФ и КНР за восемь месяцев 2021 года вырос почти на 30%.

Иван Шилов ИА REGNUM Контейнеры

«Рост товарооборота между Россией и Китаем носит восстановительный характер после снижения объемов в 2020 году, — сказал Вардапетян. — Доля России в товарообороте Китая составляет около 2,2−2,5%. В начале июня была запущена в эксплуатацию первая очередь Амурского газоперерабатывающего завода мощностью 7 млрд кубометров газа в год, что должно внести свой существенный вклад в темпы роста товарооборота».

Основным вызовом, по словам эксперта, в настоящее время является множество взаимных ограничений в пунктах перехода, связанных с COVID-19, а также дефицит контейнеров в Китае.

«В связи с этим продолжается рост стоимости перевозок из Китая в Россию: стоимость перевозки одного 40-футового контейнера может достигать 20 тысяч долларов США, что является очень высокой ставкой для многих видов не производимых в России товаров», — подчеркнул Вардапетян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, общий объем импорта и экспорта Китая увеличился на 23,7%.