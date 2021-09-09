Москва, 9 сентября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Сегодня, 9 сентября, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,37%, опускаясь до 72,87 рубля. Евро теряет 0,25%, отступая до 86,28 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

wilhei Рубли

«Евро выглядит чуть лучше доллара, вероятно, на ожиданиях того, что на сегодняшнем заседании Евроцентробанка будут озвучены какие-то более конкретные сроки начала сокращения программы выкупа облигаций.

В то же время рубль получает поддержку с сырьевых рынков, где большинство позиций вышли в зеленую зону, а также от ожиданий повышения ключевой ставки на заседании ЦБ РФ 10 сентября.

Давление на котировки валют развивающихся рынков оказывает коррекционное снижение на большинстве мировых фондовых площадок.

Новая волна опасений, связанных с распространением нового штамма коронавируса «Дельта» и ожиданиями четвертой волны заболеваемости осенью в условиях неопределенности монетарной политики ФРС побуждает трейдеров проявлять осторожность», — полагает эксперт.

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