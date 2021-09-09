Подгорица, 9 сентября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Средний счет за электроэнергию в августе 2021 для домохозяйств в Черногории составляет 36,65 евро, сообщает электропредприятие Черногории.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

Наименьшие счета за электричество в Плевле, в среднем 20,22 евро, а самые большие — в Улцине, где домохозяйства потребляли в среднем на68,66 евро.

«59,70 процента домохозяйств получат счет на сумму до 30 евро, от 30 до 50 евро — 20,44 процента потребителей, от 50 до 100 евро — 15,31 процента потребителей, а потребление свыше 100 евро зафиксировали 4,55 процента потребителей», — сообщили в EPCG.